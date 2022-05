Osasco disponibiliza cursos e cadastro de vagas de emprego para LGBTQIA+

A cidade de Osasco recebe, no dia 7 de junho, a primeira edição da Semana de Promoção da Diversidade, Empregabilidade e Empreendedorismo, voltada ao público LGBTQIA+. Além de diversas atrações culturais, serão disponibilizados cadastro para quem está à procura de emprego e cursos junto ao Sebrae, Senac e Faculdade Anhanguera.

Evento, com entrada gratuita, acontece das 15h às 21h, na Escola de Artes César Antônio Salvi (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, Centro) e é promovido pela Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade de Osasco.

A Semana da Diversidade em Osasco faz menção ao mês do Orgulho LGBTQIA+ (celebrado em junho). No evento, os participantes poderão se informar sobre os cursos de qualificação que serão oferecidos em parceria com Sebrae, Senac e Faculdade Anhanguera, e o que a Prefeitura oferece, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre), para auxiliar as pessoas na busca por emprego, além de instruções sobre empreendedorismo.

Uma equipe da Setre estará no local do evento, das 15h às 18h, para cadastro do público LGBTQIA+ interessado em vagas de emprego. O cadastro se estende até o dia 28 de junho. É preciso levar documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

No local também haverá exposição e venda de produtos, como bolsas, chinelos, tapetes e caixas de MDF personalizadas, além de comidas, bebidas e doces, feitos por artesãos locais que integram o programa economia solidária, e shows de drag queens (Paula Teck, Ivana Wonder e Silvetty Montilla).