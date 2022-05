Cerca de 17 mil pessoas marcam presença em show de Zé Neto & Cristiano em Itapevi

O show de Zé Neto & Cristiano agitou a cidade de Itapevi na noite de quinta-feira (26). Cerca de 17 mil pessoas curtiram a atração, segundo a administração municipal.

Além da dupla sertaneja, se apresentaram no Parque da Cidade a DJ Red Cloak e Fernanda Salgado. A celebração foi parte das comemorações de aniversário de 63 anos de Itapevi, em fevereiro.

O show foi solidário, tendo alimentos não perecíveis e agasalhos trocados por ingressos. Segundo a Prefeitura, foram arrecadados mais de 25 toneladas de alimentos e 7 mil agasalhos. As doações serão destinadas às famílias em vulnerabilidade social da cidade.

As celebrações continuam com a Marcha para Jesus, neste sábado (28), e o encontro com Fábio Teruel, no domingo.