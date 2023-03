8 de março: Bons índices da educação de Barueri são fruto do trabalho das mulheres

É marcante a presença das mulheres na Educação de Barueri. Dos 6.459 servidores ativos na Secretaria de Educação, 5.045 são mulheres, que atuam como professoras, supervisoras de ensino, diretoras, orientadoras escolares, coordenadoras, inspetoras de aluno, telefonistas, secretárias de escola, merendeiras, contadoras, tecnólogas, psicólogas, psicopedagogas, entre outras importantes funções que garantiram à cidade um Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) superior a média nacional no quesito que mediu a aprendizagem dos estudantes do 1º ao 5º ano. Enquanto Barueri obteve a nota 6.4, a média nacional foi de 5.8; a cidade de São Paulo, por exemplo, foi avaliada em 5.7 (dados de 2021).

publicidade

“Temos muito orgulho de contar com a maioria das mulheres no quadro de servidores. Com sua sensibilidade e talento especial, podemos sentir orgulho do excelente trabalho realizado na nossa Educação. Deus abençoe todas as mulheres”, afirmou o Secretário de Educação de Barueri, Celso Furlan.

A coordenadora da Emeief João Tiburcio, Helen Sconparin, uma das orientadoras educacionais da rede, enfatizam o compromisso feminino com a formação dos alunos. “Ser mulher e educadora é lutar todos os dias para nutrir os sonhos de quem se espelha em mim”, diz.

publicidade

A merendeira Maria Onice de Oliveira, da Emef Sandro Luiz, também é uma das profissionais que compõem o quadro exitoso da educação em Barueri. “Eu amo o que faço e adoro cuidar de cada um de nossos alunos. Sou muito feliz como mulher e como profissional”, conta.