8 de Março: O esporte como ferramenta de empoderamento em Barueri

Em Barueri, o oferecimento de práticas esportivas pela Prefeitura vai muito além auxílio para melhoria da saúde do corpo. O esporte, com seu poder de transformar vidas, também tem sido ferramenta de superação e o empoderamento.

Rosane Brazzale, aluna do Cross Training, uma das modalidades oferecidas na cidade, conta que quebrou barreiras ao se matricular, aos 62 anos. “Hoje sou uma mulher que não se importa com a idade, encaro todo tipo de desafio, amo a minha vida e amo ser quem sou. Transformei a minha vida através do esporte quando decidi trocar o cigarro por exercícios físicos. Mudei meu dia a dia e isso me trouxe mais qualidade de vida, coragem para buscar cada vez mais a vontade de me sentir viva. O esporte é a minha terapia”, emociona-se.

Rosane enfatiza que até a sua alimentação se tornou mais saudável. “Aprendi a comer certo, não tomo nenhum medicamento e hoje já corro 21 km em provas oficiais. Tenho a idade nos documentos, mas me sinto uma menina”, afirma a mãe e avó de um casal de netos.

A servidora municipal Alexsandra Melo também relata como teve a vida e saúde transformadas pelo esporte. “Nunca tinha entrado numa academia. Quando vim trabalhar na Secretaria de Esportes resolvi encarar um dos constantes desafios do secretário Tom Moisés. Perdi 17 quilos e melhorei muito a qualidade de vida. A princípio não foi fácil, mas depois que comecei nunca mais parei. Sinto-me mais disposta, ativa, feliz, as noites de sono melhoraram, percebo, inclusive, uma melhora no meu desempenho intelectual na faculdade”, conta.

A Secretaria de Esportes de Barueri oferece diversas modalidades esportivas direcionadas para as mulheres, como Cross Training, Condicionamento Físico, Zumba, Pilates, Atletismo, Tênis e Judô, entre outras, ministradas nos diversos polos esportivos da cidade.