“Abrir a 1ª Starbucks em Osasco é uma grande satisfação”, diz diretora da rede de cafeterias

O SuperShopping começa o ano em grande estilo, com a chegada da primeira unidade da Starbucks em Osasco. A loja está de portas abertas a partir de hoje, 22 de janeiro, e conta com todas as delícias do tradicional cardápio da consagrada rede de cafeterias.

Conhecida pelos cafés de grãos selecionados e os copos personalizados com os nomes dos clientes, o local traz cappuccinos, frappuccinos e chás gelados em diferentes sabores.

“Abrir a primeira unidade da Starbucks em Osasco, no SuperShopping é uma grande satisfação para todos nós”, comemora Sandra Collier, head de marketing e categorias da Starbucks Brasil.

“A abertura de mais uma unidade em São Paulo reforça nosso interesse em continuar expandindo no estado, gerando novos empregos e disseminando a Experiência Starbucks para ainda mais consumidores brasileiros”, finaliza Collier.

A Starbucks foi criada em 1971, em Seattle, nos Estados Unidos, e possui mais de 30 mil unidades distribuídas em 80 países. No Brasil possui 129 lojas distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Além das bebidas, a cafeteria traz também salgados e doces, como sanduíches, croissant, bolos e donuts.

Ainda neste bimestre, o SuperShopping Osasco inaugurará outras lojas na Praça de Alimentação, como a Nescafé e a Pizza Hut.