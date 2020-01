“Agradeço por estar VIVA!!!”: Socorrista ferida em queda de elevador de motel em Cotia comenta acidente

Paula Daniela Maciel, a socorrista do SAMU ferida na queda do elevador de um motel em Cotia no dia 6, segunda-feira, comentou sobre o acidente e sua recuperação em postagem nas redes sociais na noite deste domingo (12).

“Agradeço por estar VIVA!!! DEUS, com sua infinita bondade, me deu a dádiva de continuar respirando e em cada inspiração será para dar Glória a Deus por tudo!”, declarou ela, que se recupera no hospital.

O motel Sexto Sentido, em Cotia, onde Paula e mais duas pessoas ficaram feridas, estas sem gravidade, na queda do elevador enquanto era feito o resgate de uma cliente que passou mal está irregular, segundo a Prefeitura.

De acordo com a administração municipal, o estabelecimento, na Estrada Roselândia, no Parque Rizzo II, está com a licença vencida e foi notificado. A direção do motel ainda não se pronunciou.