Alckmin e Márcio França se reúnem em Osasco no dia 21

No próximo dia 21 de junho, a Câmara de Osasco sedia encontro do PSB (Partido Socialista Brasileiro) que vai reunir o pré-candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin e o pré-candidato ao governo do Estado pelo partido, Márcio França.

A dupla tem realizado encontros regionais do partido pelo interior e região metropolitana de São Paulo como forma de alavancar a candidatura de França. O encontro também vai contar com a participação do ex-vereador de Osasco, Professor Mário Luiz Guide, secretário geral do PSB no Estado; e da Professora Tereza.

O encontro começa às 19h.

