Alunos de Barueri são coautores de livro sobre patrimônios da cidade

Cerca de 300 alunos da rede municipal de ensino de Barueri participaram da publicação do livro “Barueri: a Cidade da Gente”. A cerimônia foi realizada na última quinta-feira (1º), no auditório do Centro de Aperfeiçoamento de Professores (CAP).

O livro foi elaborado a partir de pesquisas e produções de textos feitas pelos alunos, com orientação dos professores e equipe do projeto, que conta como autores os escritores Paulo Netho, Selma Maria e José Santos. As escolas participantes foram as Emefs Elisabet Titto, Estevan Placêncio, Júlio Gomes Camisão, Raposo Tavares e Sidney Santucci.

O secretário de Educação, Celso Furlan, parabenizou todos os estudantes participantes da elaboração do livro. “Espero que este seja o primeiro de muitos outros livros lançados por vocês. Todos nós da Educação estamos muito orgulhosos de vocês”, disse.

O poeta e declamador Paulo Netho também enalteceu a iniciativa. “Foi uma alegria sem tamanho trabalhar neste projeto com os alunos e professores. Pude conhecer Barueri com um olhar especial, a partir das palavras das crianças. Fiquei tão impressionado com as maravilhas contadas pelas crianças, que retornei outras vezes para conhecer cada local citado. Barueri é uma cidade que respeita o seu povo e a sua gente”, disse.

O vice-prefeito e secretário de Obras Beto Piteri, que também é professor, esteve prestigiando o evento e elogiou muito a iniciativa. “Barueri não tem poupado investimentos, principalmente na Educação, e o resultado é ver os estudantes baruerienses entre os melhores do país. Quero aqui parabenizar a todos e dizer que este livro é um marco importante, certamente será repercutido e lido por muitas gerações”, declarou Piteri.

Sobre a iniciativa

Idealizado pela Editora Olhares, com autoria dos escritores José Santos e Selma Maria junto com os estudantes, o projeto “A Cidade da Gente” teve início em 2015. O livro é patrocinado pelo Instituto Olhares com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura do Governo Federal, e conta com parceria da Secretaria Municipal de Educação da cidade.

Ao narrar as histórias dos patrimônios locais com o ponto de vista das crianças, os livros da coleção têm como objetivo apoiar a perpetuação e a disseminação da história das cidades abordadas, valorizando lugares e atividades importantes da memória coletiva do município, além de ampliar as noções das crianças sobre sua identidade e sobre o pertencimento à cidade e à região onde vivem.

O projeto é também um importante apoio ao aprendizado, trazendo uma oportunidade de que ele aconteça a partir de temas locais e de interesse próximo para as crianças, como preconiza a Base Nacional Curricular Comum, do Ministério da Educação.