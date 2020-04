Alunos de Osasco vão receber cartão semelhante ao “Bolsa Merenda” de Itapevi

De acordo com o prefeito Rogério Lins, a Prefeitura de Osasco também fornecerá um cartão para que os responsáveis por alunos da rede municipal possam complementar as refeições durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O valor e as regras para recebimento do benefício ainda não foram divulgados.

Em transmissão ao vivo via Facebook, Rogério Lins disse que famílias que estão sendo contempladas com as cestas básicas receberão também a ajuda de custo. “Além da cesta básica a gente vai distribuir o cartão”, declarou o prefeito (assista ao vídeo abaixo).

“Muitos alunos tinham como a sua principal refeição a merenda escolar. Por este motivo, vamos implantar essa espécie de cartão de crédito, para que os responsáveis possam complementar a alimentação dos filhos”, explicou Rogério Lins.

Publicidade

Bolsa Merenda

O projeto é semelhante ao “Bolsa Merenda” implantado em Itapevi, em que as famílias dos alunos da rede pública do município passaram a receber um cartão com crédito de R$ 100 para fazer compras em supermercados da cidade. “A gente tem uma preocupação com a qualidade nutricional, que mantém uma boa imunidade para as crianças durante esse momento em que enfrentamos essa turbulência”, disse Rogério Lins.

Assim como em Itapevi, o crédito deverá ser utilizado apenas para compra de alimentos. O benefício será concedido enquanto as aulas nas escolas estiverem suspensas devido a pandemia.