Álvaro Dias diz que candidatura a presidente vai até o fim e descarta aliança com PSDB

Pré-candidato a presidente pelo Podemos, o senador Álvaro Dias (PR) afirmou, nesta quinta-feira, 19, que não abrirá mão da candidatura para apoiar Geraldo Alckmin, do PSDB. “[A aliança] está totalmente descartada. Não há nenhuma hipótese. Nosso projeto é definitivo”, disse Dias em Recife, onde participa do 17° Fórum Empresarial do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), segundo O Estado de São Paulo.

Ex-tucano, Álvaro Dias é apontado por alas do PSDB como vice ideal de Alckmin. O senador, no entanto, diz que suas propostas inviabilizam “determinadas alianças”.

Álvaro Dias tem viajado o país para fortalecer sua pré-candidatura à presidência, da qual garantiu que não vai abrir mão. No último dia 9 ele esteve em Barueri, em um encontro regional do Podemos, junto a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido, e outros pré-candidatos da legenda, como o osasquense Gelso de Lima, que deve ser candidato a deputado estadual.

“Essa é a eleição mais importante desde a redemocratização. Temos que apresentar alternativas. A alternativa que eu estou propondo é de ruptura com o sistema. Isso inviabiliza determinadas alianças. O PSDB tem sido arauto desse sistema e o assimilou por inteiro. E eu combato, proponho um rompimento com a refundação da república”, disse Álvaro Dias.

Pesquisa

Na última pesquisa Datafolha, divulgada dia 15, Álvaro Dias aparece com entre 3% e 5% das intenções de voto, de acordo com o cenário. Alckmin tem de 6% a 8%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está preso em Curitiba, e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) têm liderado as pesquisas.