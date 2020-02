Aniversário de Osasco terá show gratuito com Zé Neto e Cristiano, Lucas Lucco e Gustavo Mioto

No dia 16 de fevereiro, domingo, a partir das 13h, será realizado show no estádio do Rochdale para celebrar o aniversário de 58 anos de Osasco (que acontece em 19 de fevereiro). O evento, com entrada gratuita, terá como atrações de destaque os sertanejos Zé Neto e Cristiano, Lucas Lucco, Gustavo Mioto, Juan Marcus e Vinícius, entre outras.

Publicidade

A Prefeitura explica que o show de aniversário de Osasco é realizado em parceria com a rádio Nativa FM e não terá custos aos cofres públicos.

A administração municipal afirma ainda que as celebrações vão incluir ainda inaugurações de obras e serviços públicos, como entrega de novas unidades educacionais, entre as quais o Mundo da Criança, na Fito zona Sul, entrega das UBSs de Presidente Altino e Jaguaribe, espaços e lazer, e 300 moradias do Conjunto Habitacional Vila Alemanha, no Jardim Veloso, entre outras.

Show de aniversário de Osasco

Dia 16 de fevereiro, domingo, a partir das 13h, no estádio do Rochdale, com Zé Neto e Cristiano, Lucas Lucco, Gustavo Mioto, Juan Marcus e Vinícius / Entrada gratuita