Que tal aprender a lidar de forma mais leve com todas as situações que causam estresse e ansiedade no dia a dia? Desenvolver equilíbrio emocional para enfrentar qualquer situação? Esse objetivo pode se tornar realidade através da palestra gratuita “Como desenvolver equilíbrio emocional na vida pessoal e profissional”, ministrada pela psicóloga e pedagoga Silva Rezende de Azevedo Floh, que acontecerá na segunda-feira, 23 de setembro, às 19 horas.

Promovido pela Clínica de Psicologia LARES, o evento acontecerá no auditório da Rede Premium TV, em Osasco (Rua Euclides da Cunha, 261, Centro), e terá como objetivo principal ensinar o ouvinte a encontrar paz em situações estressantes e desgastantes que podem acontecer a todo o momento.

Para Silvia, o desenvolvimento do equilíbrio emocional é um desafio possível de alcançar. Na palestra a profissional dará dicas simples de serem aplicadas no cotidiano e dessa forma ajudar o espectador levar a vida de maneira mais leve, com menos ansiedade e estresse.

“Uma pessoa equilibrada emocionalmente é capaz de tomar decisões mais conscientes e reduzir os níveis de estresse e ansiedade causados por rotinas extenuantes e exigências pessoas”, destaca a especialista.

Silvia tem 25 anos de experiência em atendimento clínico psicológico. É especialista em terapia Comportamental Cognitiva pelo Ambulatório de Ansiedade (Amban), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenadora e responsável técnica da Clínica de Psicologia LARES, destacando-se ainda como realizadora de projetos sociais na cidade Osasco.

A palestra “Como desenvolver equilíbrio emocional na vida pessoal e profissional”, no dia 23, contará com a participação de outros dois convidados: o psicologo e coaching de emagrecimento Fábio Roberto Gonçalves, e a fisioterapeuta e instrutora de Yoga Alessandra Pelegrini.

Para participar, os interessados devem realizar inscrição no formulário da Clínica LARES. A entrada é gratuita, bastando levar um quilo de alimento não perecível que será destinado a entidades de ação social.

Mais informações podem ser obtidas através dos 3699-4245 ou (11)96607-0816 (Whatsapp da Clínica LARES).

Sobre a Clínica LARES

Lugar de Afeto Respeito e Expressão de Sentimentos – LARES. A Clínica de Psicologia LARES, carrega em suas iniciais sua missão. A Promoção de saúde e bem-estar, contribuindo com a melhora da qualidade de vida das pessoas.

Atualmente a Clínica LARES possuí 3 unidades de atendimento sendo a I na Rua Padre Damaso, 181, no Centro, em Osasco; a unidade II na Rua dos Marianos, 444, no Centro, em Osasco e a unidade III na APATEJ – Associação Paulista dos Técnicos Judiciários, localizada à Rua Açucena, 128, no Jardim das Flores, em Osasco. Para saber mais acesse o site www.clinicalares.com.br.

