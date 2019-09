Grávida morre minutos antes de subir ao altar e vaquinha arrecada recursos para pagar internação de bebê

Grávida de seis meses, Jéssica Victor Guedes, de 30 anos, teve um AVC hemorrágico na escadaria da igreja, a caminho de subir ao altar para se casar com o tenente da Polícia Militar Flavio Gonçalvez, no sábado (14), na zona Norte de São Paulo. Ela não resistiu e morreu.

A equipe médica realizou uma cesárea de emergência e conseguiu salvar a vida do bebê de 29 semanas. Sophia nasceu pesando 1 kg, passa bem e deve ficar cerca de três meses internada na UTI Neonatal do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista, para onde a mãe havia sido encaminhada devido à complexidade do caso.

O convênio do tenente não cobre os gastos da maternidade particular. Por isso, policiais amigos do tenente organizaram uma vaquinha na internet para arrecadar recursos para pagar as despesas com a internação de Sophia.

O velório e o enterro de Jéssica acontecem na tarde desta terça-feira (17), no Cemitério Parque dos Pinheiros, na zona Norte da Capital.

