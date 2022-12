Arena Barueri vai sediar jogo beneficente do GRAACC neste domingo (4)

Neste domingo (4), o GRAACC Futebol Clube realiza um jogo beneficente na Arena Barueri, às 19 horas.

O evento será aberto ao público, com entrada gratuita e a presença de muitos artistas, youtubers e craques como Zé Roberto, ex-jogador Palmeiras; Souza, ex-jogador São Paulo e PSG e comentarista Band; Renato, ex-jogador do Santos; Tato, cantor do Falamansa; Fabiano, ex-jogador do São Paulo; Leandro Castan; Paulo Miranda; Sergio Luis; entre outros.

O jogo terá transmissão exclusiva do canal ESPN4, com reprise na ESPN Brasil.

O acesso à Arena será pela Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001, Jardim Belval, entrada pelo portão 15, arquibancada C1.