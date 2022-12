Natal Encantado: Barueri terá shows de Almir Sater, Titãs e Fundo de Quintal

A programação do Natal Encantado de Barueri começa neste domingo (4), com shows de Almir Sater, Titãs, grupo Fundo de Quintal e mais. Além das atrações musicais, o público poderá apreciar a decoração natalina, no Boulevard Central da cidade.

O maestro João Carlos Martins inaugura a decoração com um show de luzes e cores, principalmente vindo da imensa árvore de Natal especialmente montada. Antes do início da apresentação, haverá contagem regressiva para que todas as luzes se acendam simultaneamente às 20h no dia 4 de dezembro.

Todos os dias, exceto às segundas e terças-feiras, às 19h, também haverá participação especial do Papai Noel acompanhado de música.

Confira a programação divulgada pela Prefeitura de Barueri e programe-se para curtir as atrações:

04/12 – Domingo: 20h – João Carlos Martins

07/12 – Quarta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Pagode do Tyganá

08/12 – Quinta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Bjack Trio

09/12 – Sexta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Fundo de Quintal

10/12 – Sábado: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Núcleo de Dança

11/12 – Domingo: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Titãs

14/12 – Quarta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Banda da Cultura

15/12 – Quinta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Quinta Nota Especial de Natal

16/12 – Sexta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Luedji Luna

17/12 – Sábado: 19h Abertura com Papai Noel/ 20h30 – Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

18/12 -Domingo: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Almir Sater

21/12 – Quarta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Adriana Calcanhoto

22/12 – Quinta-feira: 19h Abertura com Papai Noel / 20h30 – Yasmin Santos

23/12 – Sexta-feira: Encerramento / 20h – Auto de Natal