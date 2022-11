O maestro João Carlos Martins será a primeira atração do Natal Encantado de Barueri.

Ele se apresenta nestre domingo (4), às 20h no palco montado no Boulevard Central, onde será montada a tradicional vila de Natal, com local para fotos, barracas com souvenirs e opções de comidinhas.

Várias atrações musicais vão se revesar pelo palco principal até o dia 23 de dezembro, sempre a partir das 19h.

