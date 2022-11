Revista destaca desenvolvimento econômico de Osasco

A nova edição da revista City’s Book homenageou os 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, celebrados em fevereiro deste ano. A publicação foi apresentada durante cerimônia realizada ontem (29), na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal.

A publicação destacou o desenvolvimento econômico do município, com a vinda de novas empresas nos últimos anos, sobretudo as chamadas startups unicórnios da área de tecnologia. Traz ainda informações sobre a história de Osasco, índice populacional e dados sobre Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Econômico e Social.

“A City’s Book visa ampliar a visibilidade dos municípios com destaque nas áreas de desenvolvimento e facilitar o intercâmbio no âmbito nacional e internacional”, disse Rebeca Teixeira, relações institucionais da revista, fundada em 2013.

Osasco é atualmente a oitava economia do país e segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo. Das 26 empresas unicórnios com valor de mercado na casa de US$ 1 bilhão, cinco estão na cidade.

“Agradeço às empresas por acreditarem em Osasco e contribuírem para o desenvolvimento de nossa cidade. O crescimento de uma cidade também está na força de seu povo. Por isso hoje somos a oitava economia do país e a segunda do Estado”, disse o prefeito Rogério Lins (Podemos), na ocasião.

É a segunda vez que Osasco alcança destaque na publicação. A primeira aconteceu em 2019, também por ocasião do aniversário da cidade e seu destaque no desenvolvimento econômico.

“A vinda de novas startups vai ajudar no desenvolvimento tecnológico das novas gerações e, em breve, vamos entregar cerca de 30 mil computadores para nossos alunos da rede municipal para facilitar o processo de aprendizado e a recuperarem o conteúdo educacional perdido durante a pandemia de covid-19”, completou Lins.

Segundo a City’s Book, foram impressos 10 mil exemplares da revista, que será distribuída a setores empresariais, órgãos governamentais, consulados e embaixadas de diversos países, entre outros.