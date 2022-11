Memorial em homenagem às vítimas do amianto será entregue em Osasco

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco entrega, no dia 10 de dezembro, às 10h, um memorial em homenagem às vítimas do amianto, em parceria com a ABREA (Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto).

publicidade

Composto pela obra do artista brasilense W. Hermusch, o memorial terá uma escultura chamada “Árvore-Pulmão”, que materializa metaforicamente a luta pela vida de milhares de vítimas do mineral cancerígeno que, no final da vida, não conseguem mais respirar em virtude das doenças provocadas pela fibra mortal.

Além da Árvore-Pulmão, com sete metros de altura, o Memorial terá um painel com o nome de mais de 600 pessoas que morreram em virtude da exposição ao amianto. “Nesta tragédia do amianto, os obreiros entregavam inocentemente o seu cotidiano ao trabalho, que acreditavam estar garantindo o seu sustento e de suas famílias e, por conseguinte, a vida. A cada dia, entretanto, estavam sendo lentamente envenenados. Esta contradição cruel é o que a Árvore-Pulmão expressa”, afirmou Hermusche.

publicidade

O Memorial será instalado na Praça Expedicionário Mario Buratti, nas proximidades de onde se situava a Eternit, a maior das unidades da multinacional suíça nas Américas, conhecida produtora de telhas, tubulações, caixas d’água e outros artefatos de cimento-amianto, e que permaneceu na cidade por 56 anos, entre 1937 a 1993, deixando para trás um enorme passivo socioambiental, um legado de contaminação e morte, como fez em vários países, principalmente Itália e Bélgica.

O presidente da Abrea, Eliezer João de Souza, diz que o Memorial visa manter viva a memória destas vítimas inocentes e representa um símbolo de resistência e luta contra o mineral que mata milhares de pessoas anualmente, não só no Brasil como em todo o mundo. “É mais um momento histórico na luta contra o amianto, contra empresas, contra o capital, que visam apenas o lucro em detrimento da saúde e vida de seus trabalhadores. O Memorial é uma homenagem aos que se contaminaram com a fibra assassina e um alerta para as futuras gerações, para que possam evitar que tragédias como essa não se repitam. Essa catástrofe sanitária do século XX não pode se repetir”, enfatizou.

publicidade

SERVIÇO

Entrega do Memorial em homenagem às vítimas do amianto

Quando: 10/12, às 10h

Onde: Praça do Expedicionário Mario Buratti, Centro de Osasco