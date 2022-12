O Osasco Vôlei vai enfrentar nesse sábado (3), na casa das adversárias, o único time invicto da Superliga de Vôlei Feminino: o Praia Clube.

O jogo será na Arena Dentil, às 21h30 com transmissão da SporTV.

Assim como já fez com outro time mineiro, Osasco pretende tirar a invencibilidade da equipe de Uberlândia, que segue na ponta da tabela com 22 pontos, nove pontos a frente das osasquenses, que estão em quarto, com 13.

