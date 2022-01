Asilo clandestino é fechado após morte de idosa em Cotia

Um asilo que funcionava de maneira irregular, em Cotia, foi fechado pela Vigilância Sanitária, nesta quarta-feira (5), após a morte de uma idosa. A responsável pelo estabelecimento foi presa.

Viviam em situação precária no local ao menos 26 idosos. De acordo com a polícia, o espaço passou a ser investigado após uma residente da clínica, de 76 anos, ter sido atendida no Pronto Atendimento de Caucaia do Alto. Ela estava muito debilitada e faleceu na terça-feira (4).

O asilo funcionava dentro de um condomínio. Para ter acesso ao local, o Ministério Público conseguiu uma ordem judicial, liberando a entrada das equipes da Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social e da Guarda Civil Municipal de Cotia.

“Encontramos uma situação lastimável, o local totalmente insalubre, uma situação bem precária. Não tem acompanhamento médico, não tem nenhum médico e enfermeiro no local. Alimentação sem condições, encontramos alimentos e medicações vencidos”, disse um guarda, à reportagem da Band.

A Prefeitura de Cotia informou que os residentes serão encaminhados para suas famílias. Caso não seja possível, os idosos serão realocados para instituições credenciadas. A clínica clandestina foi interditada e será investigada. O caso foi registrado no 1° DP de Cotia.