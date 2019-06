Associação de Osasco oferece serviços de saúde e beleza gratuitos neste sábado (15)

Neste sábado (15), a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco realizará o “Mutirão da Saúde AEAO”. Com apoio da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, a ação oferecerá aos munícipes serviços gratuitos de saúde e beleza das 10h às 16h, na Rua Alexandre Baptistone – KM 18 (em frente à sede da AEAO).

Serão oferecidos cortes de cabelo e barba, penteados, teste rápido de HIV e hepatite, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, vacinação de H1N1 e febre amarela, vacinação antirrábica, massagens terapêuticas, entre outros serviços gratuitos.

Os serviços serão realizados ao longo do dia por uma equipe de profissionais da área da saúde e beleza como enfermeiros, fisioterapeutas, cabeleireiros, além de graduandos e alunos de cursos técnicos.

A ação destinada ao público de todas as idades contará também com feira orgânica, palestras e standes. Para as crianças, haverá pula-pula, piscina de bolinha, algodão doce e pipoca.

SERVIÇO

Mutirão da Saúde AEAO – Serviços e saúde e beleza gratuitos

Data: 15/6

Horário: das 10h às 16h

Local: Rua Alexandre Baptistone, 555 – Km18 Osasco