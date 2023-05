Atleta de Barueri fica com a prata nos 700 metros rasos dos Jogos da Melhor Idade

O atleta Benedito Messias dos Santos, 79 anos, participou da prova dos 700 metros rasos dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) realizados recentemente em São Bernardo do Campo, SP e ficou em segundo lugar. Ele estava em primeiro lugar, mas foi ultrapassado por um competidor, ex-atleta profissional, e ficou com a medalha de prata.

publicidade

Benê, como é conhecido, é do Parque da Maturidade, mantido pela Secretaria da Família de Barueri e com o resultado, conseguiu classificação para as finais estaduais do Jomi, que serão realizadas em São José do Rio Preto em setembro deste ano. Barueri também terá representantes na bocha e em duas divisões da dança de salão.

Profissional de segurança aposentado há 26 anos, Benê disputa a Corrida de São Silvestre desde 1962, já correu em diversos estados do Brasil, no Chile e na Colômbia; ele já correu uma maratona de 87 km em Dubai (completou a prova em 5h 48 min) e até em Badagry Road, na Nigéria. “Trabalhei um ano lá na Capital Lagos. Foi uma experiência boa. Tive oportunidade de aprender muitas coisas por lá”, orgulha-se.

publicidade

Morador de Barueri desde março de 1986, mantém rotina de treinos de duas horas às terças e quintas-feiras na pista de atletismo do Complexo Esportivo do Jardim Silveira, recém-liberada para treinamentos, e mais quatro horas de natação semanais na piscina do Parque da Maturidade.

Agora está treinando sob as orientações do técnico Rogério do Carmo para as competições do segundo semestre. Ele nem pensa em parar: “vou mudar de categoria em breve. Já conheço os craques da categoria 80 a 85. Tenho que me preparar para enfrentá-los”, prevê.