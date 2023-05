Escritora de Osasco lança livro de poemas sobre saúde mental

A poeta, fotógrafa, atriz e professora de Osasco, Isabela Penov, lançou o livro ‘Compêndio para moças de olhos lânguidos’ (144 pg.), com o apoio do edital Rumos, do Itaú Cultural, e com publicação pela editora Urutau.

publicidade

O livro teve a leitura crítica realizada pela escritora gaúcha Maya Falks, preparação pela escritora carioca Deborah Dornellas e o prefácio e as orelhas assinados pela poeta cearense Nina Rizzi.

Na obra, a autora brinca com textos em formatos das bulas, dos prontuários e dos jargões psiquiátricos, levantando a importante discussão acerca da relação entre as mulheres e a saúde mental.

publicidade

Segundo a escritora, o livro nasceu a partir de um longo processo de pesquisa, que trouxe, como referências principais, autoras como Alfonsina Storni, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik, Ana Cristina César, Maura Lopes Cançado, Cláudia R. Sampaio, Stella do Patrocínio, Sylvia Plath e Nelly Bly, a já citada Micheliny Verunschk, — quase todas elas marcadas, de alguma forma, pelo estigma da loucura. Algumas dessas tiveram trajetórias trágicas envolvendo relações abusivas, internações forçadas e, até mesmo, o suicídio.

Autora também do livro ‘Aves Marias (ou A Revoada)’, lançado em 2018, Penov conta que já trabalha em seu terceiro livro, ‘Eu Sinto que Nasci para o Pecado’, que sairá pelo Selo Manga Rosa com apoio do ProAC – Programa de Ação Cultural do estado de São Paulo, sobre a obra da poeta Gilka Machado, primeira mulher a escrever e publicar poesia erótica no Brasil.

publicidade

Para adquirir a obra “Compêndio para Moças de Olhos Lânguidos”, o contato é diretamente com a autora via Instagram (@isabela.penov) ou e-mail (penovisabela@gmail.com).