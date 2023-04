Atletas de Osasco brilham no Arnold Classic South America

A atleta osasquense Barbara de Souza Segatti Tafuri, de 23 anos, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participou do Arnold South America, realizado nos dias 14, 15 e 16 de abril no Expo Center Norte, e faturou duas medalhas na competição.

publicidade

Bárbara competiu lutando Sanda, moderna de luta corpo a corpo de origem chinesa que envolve sistema de autodefesa e combate.

Além de São Paulo participaram da competição atletas do Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraguai.

publicidade

A osasquense conquistou 2 medalhas, sendo medalha de ouro na categoria até 85kg e de prata na categoria 75kg.

“Obrigada a todos pela torcida. Vou em busca de mais medalhas. Obrigada ao prefeito e ao secretário de esporte por me acolher no bolsa atleta”, disse a atleta.

publicidade

Supino

Já o atleta de supino Rogério Almeida de Sousa, 27 anos, também representante do Bolsa atleta Osasco, competiu no Arnold Grand Prix Classic Powerlifting, Powerlifting Equipado, Supino Clássico e Equipado. Ele conseguiu bater 4 recordes no evento: o brasileiro e sul-americano no agachamento, recorde brasileiro e sul-americano de Supino e 3º colocado no Arnold Classic South América.

“Treinei muito para chegar neste resultado. Estou muito feliz em representar Osasco. Agradeço ao prefeito e ao secretário de Esporte por ter a oportunidade de fazer parte do bolsa atleta”, disse Rogério.

A atleta Carina Santi, que competiu no I Pillow Fight Championship no evento Arnold South America, ficou em 2° lugar.