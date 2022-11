Atraso na entrega e falsos descontos na Black Friday lideram reclamações no Procon-SP

Atraso ou não entrega de produtos e descontos maquiados (quando a promoção oferecida não é real) lideram as reclamações registradas no Procon-SP até a manhã de hoje (28) sobre a Black Friday, data promocional realizada na última sexta-feira (25).

Quase mil queixas foram feitas, segundo o órgão fiscalizador. A maior parte dos questionamentos foi atraso ou não entrega do produto, com 286 reclamações (32%); seguida por maquiagem de desconto, com 104 queixas; produto ou serviço entregue diferente, incompleto ou com danos, teve 101 queixas; mudança de preço ao finalizar a compra, 94 queixas; e produto ou serviço indisponível foram 93 casos.

O órgão fiscalizador informou ainda que nas redes sociais, foram 1.138 consultas e orientações sobre a Black Friday deste ano.

“O consumidor que após sua compra tiver problema com atraso, não entrega ou outras questões, deve entrar em contato com a empresa e registrar sua demanda”, orientou.