Osasco e Barueri passam a contar com rastreamento de entregas dos Correios em tempo real

A partir de agora, o destinatário de encomendas como Sedex convencional, Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje receberá as informações da entrega em tempo real. Os Correios anunciaram que o novo serviço de rastreamento de entregas está disponível para as cidades de Osasco e Barueri, as únicas na região, além de outras pelo país.

Para receber as informações sobre a encomenda, basta informar o número do telefone móvel do destinatário no ato da postagem (ou pré-postagem) para que ele possa receber as mensagens de rastreamento. Quando o carteiro sair para realizar a entrega do objeto, o destinatário será avisado de que a encomenda está na rota de distribuição. Quando o objeto estiver próximo do endereço de destino, o cliente receberá um link para acompanhamento em tempo real e interação com o entregador.

Para as demais modalidades de entrega, o serviço de rastreamento continua disponível para consulta pelo site ou pelo aplicativo dos Correios.

