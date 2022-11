Policial morre em acidente de moto em Carapicuíba

Um policial militar morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na avenida Deputado Emílio Carlos, região central de Carapicuíba.

Uma câmera de monitoramento registrou o ocorrido, na noite da última sexta-feira (25). Nas imagens, é possível ver quando o policial perde o controle da motocicleta e vai parar embaixo do caminhão que estava estacionado na via.

Ele foi retirado das ferragens, socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A morte do PM gerou comoção nas redes sociais. O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 14 º Batalhão (em Osasco), manifestaram pesar.