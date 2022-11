Audiência pública na Câmara de Osasco aborda orçamento de Osasco para 2023 nesta quinta

A Câmara Municipal de Osasco realiza, nesta quinta-feira (10), às 18h, uma Audiência Pública para discutir a LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.

Promovido pela Comissão de Economia e Finanças, o evento é aberto à participação popular, para que a comunidade possa conhecer e debater as políticas públicas que serão aplicadas no município no próximo ano.

Quem não puder estar presente na Câmara poderá acompanhar o encontro por meio da programação da TV Câmara Osasco, tanto pelo canal 3 da operadora Megabit Telecom, como pelos canais da Câmara no YouTube e Facebook.

Os munícipes que quiserem apresentar questionamentos e sugestões sobre o Orçamento devem, durante o evento, acessar o site da Câmara (www.osasco.sp.leg.br). No topo da tela, haverá um banner que dará acesso ao formulário para envio de mensagens, que serão lidas pela Mesa Diretora dos trabalhos durante a Audiência.

Orçamento 2023

O Projeto da Lei Orçamentária Anual (PL 75/2022) estima a receita e fixa as despesas da administração pública para o exercício de 2023 no município de Osasco.

O texto, de autoria do Poder Executivo, projeta um orçamento estimado em R$ 4,9 bilhões para o ano que vem. A proposta já passou por Audiência Pública da Secretaria de Planejamento e, após a Audiência a ser realizada pelo Legislativo, deve seguir para ajustes.

A votação no Plenário da Câmara Municipal está programada para o dia 29 de novembro, a partir das 9h30.