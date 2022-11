Renato Quintiliano e Júlia Alboredo participam de torneio de xadrez em Osasco

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, por meio da Escola de Xadrez França Garcia, realiza o Torneio Magistral França Garcia. A competição que começou no domingo e segue até sábado (12), conta com a participação de enxadristas renomados como GM Renato Quintiliano e WMI Júlia Alboredo.

Estão em jogo normas de mestre internacional e de grande mestre internacional feminina. O evento é transmitido pelas plataformas Lichess, Chess.com e Followchess.

Também representantes do bolsa atleta osasquense, participam ainda do torneio Vitor Carvalho e Renan Araújo. O evento conta também com a participação do MF Natan Filgueiras, WMI Kathie Goulart, dos argentinos IM Simon Languidey, FM Nino Di Giannantonio e Franco Abramor e do uruguaio IM Luis Rodi.

Os enxadristas Julia Alboredo e Kathiê Librelatto tentarão normas de grande mestre feminina. Já Vitor Carvalho e Renan Araújo, o catarinense MF Nathan Filgueiras, os argentinos MF Nino Giannantonio e Franco Abramor buscam o título de Mestre Internacional.

“Como o próprio nome diz, Magistral é um torneio que participam mestres. Portanto é um exemplo, espelho para as novas gerações”, ressaltou o mestre Fide, Wagner Madeira.

Novo torneio de xadrez

Voltado para enxadristas das categorias sub-8, 10, 12, 14, 16, 18, feminino e sênior, a partir das 14h do dia 12 de novembro, será iniciado o torneio IRT (International Rating Tournanent), que será realizado também na Escola de Xadrez de Osasco (Avenida Marechal Rondon, 260, Centro).

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/RmLNCMRjzQQ2pHy78