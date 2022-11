Casa do Trabalhador de Jandira faz seleção de auxiliares de limpeza

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quinta-feira (10), processo seletivo para auxiliares de limpeza.

As vagas estão disponíveis para homens e mulheres, portadores ou não de deficiência.

Os interessados deverão comparecer com os documentos pessoais e currículos atualizados na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes), das 13h30 às 17h.

