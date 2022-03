Aulas de natação atendem 5 mil alunos nas escolas de Barueri

O projeto que inclui aulas de natação nas escolas de Barueri já está a todo vapor em cinco unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a prática esportiva, melhorar a aprendizagem e a integração dos estudantes.

O secretário de Educação, Celso Furlan, afirma que todas as piscinas estão prontas para receber os alunos. Atualmente, o projeto de natação atende cerca de 5 mil estudantes que praticam a modalidade nos períodos da manhã e tarde do projeto implementado nos seguintes polos: Emef Renato Rosa (Jardim Líbano), Carlos Osmarinho (Jardim Flórida), Ezio Berzaghi (Jardim Belval), Nestor de Camargo (Jardim Mutinga) e Enéias Raimundo (Vila Universal).

A natação acontece durante as aulas de educação física para os estudantes que trouxeram autorização dos pais para a realização da atividade. Elas são voltadas aos jovens do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

