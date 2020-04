Bandido é preso, sai da cadeia, mata o padrasto e volta à prisão em menos de 1 semana em Osasco

Um dos três criminosos presos em flagrante na sexta-feira (27) por utilizarem um túnel para furtar combustível no Rochdale, em Osasco, saiu da cadeia para responder pelo crime em liberdade, matou o padrasto com uma garrafada na cabeça e foi preso novamente.

Policiais militares encontraram a vítima já sem vida, em casa, com diversos ferimentos. Vizinhos relataram que houve uma briga feia entre padrasto e enteado em um bar próximo à residência.

Questionado pelos PMs, o criminoso confessou o assassinato do padrasto e voltou à cadeia. A ocorrência foi registrada no 10º DP de Osasco. (Com informações do SBT)