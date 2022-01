Bandidos assaltam restaurante e loja de conveniência e acabam presos em Osasco

Dois indivíduos, de 21 e 28 anos, foram presos, na noite deste domingo (23), após assaltarem a loja de conveniência de um posto de combustível e um restaurante em Osasco.

De acordo com o “Primeiro Jornal”, da Band, a dupla estava fazendo arrastões na região. Um dos assaltos ocorreu na loja de um posto de combustível, por volta das 19h43 de sexta-feira (21). A câmera de monitoramento do local registrou a ação rápida dos criminosos, que apontaram uma arma para dois funcionários que estavam no caixa.

Em outra ação criminosa, na Avenida São José, Vila Ayrosa, a recepcionista de um restaurante foi abordada por eles. Desta vez, a Guarda Civil Municipal (GCM) estava em patrulhamento quando avistou os homens discutindo com a funcionária e percebeu que se tratava de um assalto.

Os dois bandidos foram presos. Com eles, foram encontrados R$ 400, três celulares, documentos e uma pistola falsa. Ambos os criminosos tinham passagem na polícia. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.

