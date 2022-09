Bandidos em fuga trocam tiros com a polícia e fazem reféns dentro de escola na zona Oeste de SP

No início da tarde desta quinta-feira (29), criminosos invadiram uma escola de idiomas, no Jardim Bonfiglioli, zona Oeste de São Paulo, e fizeram reféns após trocarem tiros com a polícia. A ocorrência assustou moradores e populares que passavam pela região.

O grupo assaltou uma residência na avenida Morumbi e foi identificado pela polícia enquanto fugia em um veículo, segundo informações do portal “Uol”. Iniciou-se uma perseguição por mais de três quilômetros e uma troca de tiros. Uma viatura da Polícia Militar foi alvejada com pelo menos 18 tiros.

Ao chegarem na região do Jardim Bonfiglioli os criminosos, que portavam armas de grosso calibre, como fuzis, abandonaram o veículo e invadiram uma escola de inglês, na avenida Comendador Alberto Bonfiglioli. No local, eles liberaram as crianças, mas fizeram quatro reféns. Ao menos três suspeitos foram presos após negociações com a polícia.

Foram acionados para atender a ocorrência policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). Além disso, um helicóptero da PM sobrevoa a região. A PM informou que não houve feridos, de acordo com o “Uol”.

Por volta das 12h30, a SPTrans informou por meio das redes sociais que a interferência na avenida Comendador Alberto Bonfiglioli afetou a circulação na região. Linhas de ônibus tiveram de fazer desvios.