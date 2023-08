Barbie é a atração do Teatro Aspro, em Osasco, neste sábado (19)

A Barbie vai estar ao vivo no Teatro Aspro, em Osasco, neste sábado (19), às 15h.

O espetáculo musical da boneca mais famosa do mundo reúne várias versões da boneca, que se preocupam apenas em encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas em Barbieland.

Porém, uma das bonecas começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca ao lado de seu fiel e amado Ken. Juntos vão enfrentar vários momentos nada coloridos até descobrir que a verdadeira beleza está no interior de cada um.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

O Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios.

