Barueri abre nesta segunda (28) as inscrições para última fase do ano do Programa Meu Futuro

Barueri abre nesta segunda (28) as inscrições para última fase do ano...

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri vai abrir na segunda-feira (28) as inscrições para a última fase do ano do Programa Meu Futuro, que oferece cursos online gratuitos de qualificação profissional aos jovens da cidade.

publicidade

Nessa fase, a 29ª desde que o programa foi implantado, 1.170 vagas serão oferecidas em 17 cursos profissionalizantes gratuitos.

As aulas começam em 12 de dezembro, disponíveis na plataforma on-line, modalidade EAD (Educação a Distância), e vão até 20 de dezembro. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado digital.

publicidade

Para se candidatar às vagas, os interessados devem morar em Barueri, ter 18 anos ou mais e concluído o ensino fundamental ou médio (conforme o curso escolhido), e estar com o Cadastro Cidadão atualizado.

Os inscritos devem acompanhar as publicações na página do Meu Futuro no Facebook e no Instagram que é onde serão divulgadas as informações referentes aos cursos, link de inscrição, lista de aprovados, entre outros detalhes do Programa.

publicidade

As inscrições ficam abertas nos dias 28, 29 e 30 de novembro, mas, à medida que as vagas vão sendo preenchidas, o sistema automaticamente retira o curso da aba de inscrições.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 e (11) 4199-0513 ou ainda pelo Whatsapp (11) 94272-7589.

Veja a lista de cursos disponíves e suas respectivas cargas horárias: