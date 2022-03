Barueri cria Secretaria de Mobilidade Urbana

Já está em funcionamento a mais nova Secretaria de Barueri, a de Mobilidade Urbana (Semurb). A secretaria foi criada para planejar e executar ações para aprimorar o trabalho na gestão da mobilidade no município, a fim de reduzir o número de acidentes, tanto de veículos quanto de pedestres.

O titular da pasta, Valter de Oliveira, explica que o conceito de mobilidade urbana é mais abrangente, indo além das questões que envolvem o trânsito. “Nosso foco é cuidar justamente dos deslocamentos de pessoas para os mais variados fins (comerciais, pessoais, lazer, profissionais) utilizando todos os modais, ou seja, automóvel, bicicleta, ônibus etc”.

De cordo com Oliveira, o conceito de mobilidade urbana para a Semurb inclui ainda as condições das vias públicas, a infraestrutura viária, a qualidade do transporte público, entre outros elementos de locomoção e de bem-estar das pessoas.

Funções

As funções da Semurb, que antes eram executadas pela Coordenadoria Técnica de Trânsito da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, são:

Levantamento permanente dos pontos críticos nas vias a fim de direcionar as ações contra acidentes e vítimas;

Integração dos bancos de dados do Município referentes à mobilidade urbana (Guarda Civil, Secretarias afins) e de outros órgãos estaduais (Polícia Militar, Delegacias de Polícia etc.);

Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que formalizará as principais diretrizes de atuação da Pasta.

A nova Secretaria deverá ter prédio próprio, que será construído ao lado da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social. O processo para a obra ainda está em licitação.