Bom Prato Móvel chega a Osasco na segunda (21) com refeições de R$ 1

Na segunda-feira (21) começa a circular em Osasco o Bom Prato Móvel, caminhão do governo estadual que oferece refeições preparadas na unidade fixa do Bom Prato. O preço unitário das refeições é de R$ 1, assim como nos restaurantes do programa.

As refeições serão preparadas e embaladas no restaurante fixo do Bom Prato de Osasco sob supervisão de uma equipe de nutricionistas. O transporte dos alimentos é feito em caixas hotbox para garantir a segurança sanitária e a temperatura das refeições.

Inicialmente, serão 20 unidades do Bom Pato Móvel distribuídas em diversos bairros da capital paulista e em algumas cidades do estado de São Paulo. Além de Osasco, recebem o caminhão Guarulhos, Jundiaí, entre outras.

Prorrogação de gratuidade

O governo estadual anunciou também a prorrogação da gratuidade de refeições do Bom Prato às pessoas que estão em situação de rua até 31 de julho deste ano. Para receber a refeição gratuita é preciso ter um cartão, cadastrado pela prefeitura. Os cartões são entregues apenas para pessoa adulta.