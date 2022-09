Exclusivo: Barueri e Carapicuíba já têm lei sobre antenas 5G

As cidades da região já vivem a expectativa da chegada da tecnologia 5G, rede mais potente e veloz de comunicação móvel. Barueri e Carapicuíba já adotaram leis que se adequam à legislação federal sobre o tema e aguardam apenas a instalação dos equipamentos pelas operadoras.

publicidade

O cronograma inicial de ativação do 5G no Brasil previa que o sinal estivesse disponível em todo o país já no fim de setembro, mas, na primeira quinzena de agosto, por recomendação do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções Para os Problemas de Interferência (Gaispi), a Anatel prorrogou o prazo por até dois meses, devido ao atraso na importação de equipamentos.

Com isso, as cidades ganharam mais tempo para fazer a ‘lição de casa’ antes da chegada do novo recurso. Para a instalação das antenas com capacidade para o 5G será preciso que cada cidade atualize a legislação municipal afim de se adequar ao Decreto Federal 10.480/2020, que regulamenta as estruturas de telecomunicações.

publicidade

De acordo com esse decreto, as novas antenas deverão ser infraestruturas de pequeno porte, definidas no texto com limites precisos de tamanho, em volume e em altura – de até trezentos litros e 1 metro, diferentes, portanto, das antenas de celulares antigas.

Panorama da região

O Visão Oeste consultou a administração municipal das cidades da região para entender como as cidades estão se preparando para receber a tecnologia.

publicidade

Em Barueri, a Prefeitura já se adequou à legislação federal por meio da Lei Municipal 2.903, de 23 de fevereiro de 2022. Agora, para que o 5G entre em operação na cidade, o município aguarda a colocação das antenas por parte das operadoras e a homologação por parte da Anatel.

No entanto, na região, quem saiu na frente em termos de legislação para a chegada do 5G foi Carapicuíba. O projeto, de autoria do vereador Professor Ladenilson, virou lei em dezembro de 2021. “A Lei das Antenas nasceu da nossa convicção que o caminho do desenvolvimento para Carapicuíba passa pela atração de empresas e desenvolvimento de startups. Para isto, é fundamental a atualização da legislação, facilitando a implantação de uma moderna rede de telecomunicações”, declarou o autor, Professor Ladenilson.

Em Osasco, a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) está em fase de conclusão da minuta do projeto, que será enviado à Câmara Municipal para votação e aprovação, o que deve ocorrer nos próximos dias. Durante o evento Oz Valley, a Setide prometeu que ainda esse mês haverá, na Avenida dos Autonomistas, o primeiro teste do 5G em Osasco, envolvendo algumas empresas parceiras, mas não cravou uma data.

Em Itapevi, a Prefeitura informou que está analisando a criação de um projeto técnico para adequar o município ao referido decreto e então atualizar a lei municipal sobre o assunto.

Assim como em Itapevi, em Cotia também a Prefeitura comunicou que já está trabalhando na elaboração de um projeto de lei para regulamentar as normativas previstas no Decreto Federal 10.480/2020.

Já em Jandira, por enquanto não há legislação municipal, tampouco projetos de lei sobre o assunto tramitando na Câmara Municipal de Jandira.

Até o fechamento dessa matéria, a administração municipal de Santana de Parnaíba não respondeu às perguntas da redação.