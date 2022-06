Barueri inicia 4ª dose da vacina contra covid-19 para maiores de 45 anos

A Secretaria de Saúde de Barueri já está aplicando a 4ª dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 45 anos. A vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (confira os horários abaixo), sem a necessidade de agendamento.

O imunizante pode ser aplicado após quatro meses da terceira dose. Quem teve covid recentemente precisa aguardar 30 dias após o fim dos sintomas para ser vacinado. Quem estiver com sintomas gripais também precisa esperar a interrupção dos sintomas.

Para receber a dose adicional, basta comparecer à UBS mais próxima de sua residência portando documento original com foto e o comprovante da terceira dose.

Finais de semana e feriados

A UBS Benedito de Oliveira Crudo mantém a vacinação contra a Covid nos feriados e finais de semana das 8h às 17h.

Demais doses da vacina contra a covid

As UBSs também continuam aplicando a vacina contra a Covid-19 nos demais públicos aptos que ainda não tomaram ou não completaram o esquema vacinal. Confira abaixo os públicos preconizados:

Primeira dose: disponível a todas as pessoas a partir de 5 anos de idade.

Segunda dose: disponível para pessoas a partir dos 5 anos nas seguintes condições:

– Coronavac: 28 dias após 1ª dose;

– AstraZeneca: 8 semanas (56 dias) após 1ª dose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais; 56 dias para crianças de 5 a menores de 12 anos;

– Janssen: 2 meses após 1ª dose

Terceira dose: disponível para pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que tenham tomado a terceira dose há 4 meses no mínimo.

Nos casos da imunização em crianças, recomenda-se um intervalo de 15 dias entre a dose contra a Covid e os demais imunizantes.

Confira locais e horários de vacinação em Barueri:

UNIDADE / BAIRRO / HORÁRIO

UBS Dr. Adauto Ribeiro – Parque dos Camargos (8h -19h) /

UBS Amaro José de Souza – Jardim Mutinga (8h -19h) /

UBS Armado Gonçalves De Freitas* (Atendimento provisório no Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte – R. Padre Cícero Romão, 384 – Parque Imperial 8h -19h)/

UBS Benedito De Oliveira Crudo* (Atendimento provisório no Centro de Especialidades – R. Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João 8h -18h)/

UBS Dra. Katia Kohler – Engenho Novo (8h -18h)/

UBS Edini Cavalcanti Consoli – Jardim Tupan (8h – 18h) /

UBS Dra. Elisabete Izilda Duleba – Chácaras Marco (8h – 16h)/

UBS Hélio Berzaghi – Jardim Paulista (8h – 19h)/

UBS Hermelino Liberato Filho – Jardim Belval (8h – 19h)/

UBS João de Siqueira – Jardim Reginalice (8h – 16h)/

UBS José Francisco Caiaba – Aldeia de Barueri (8h – 16h)/

UBS Júlio Lizart – Vale do Sol (8h – 18h)/

UBS Maria Francisca de Melo – Parque Viana (8h – 18h)/

UBS Maria Magdalena Macedo – Jardim Santa Cecília (8h – 16h)/

UBS Pastor José Roberto Rossi* (Atendimento provisório na UBS Pedro Izzo – R. Everest, 26 – Jd. Esperança 8h – 18h)/

UBS Pedro Izzo – Jardim Esperança (8h – 19h)/

UBS Raquel Sandrini Ruela – Jardim Maria Helena (8h – 16h)/

UBS Vince Nemeth* (Atendimento provisório na UBS Edini Cavalcante Consoli – R. João Cabral de Melo Neto, s/nº – Jd. Tupan 8h – 19h)