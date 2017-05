Barueri oferece tratamento para quem quer parar de fumar

A Prefeitura de Barueri mantém um programa de tratamento contra o tabagismo. O tratamento contra o vício é realizado pela Secretaria de Saúde do município, em parceria com o Ministério da Saúde.

O munícipe pode procurar o serviço nas unidades de saúde “Pedro Izzo” (Jardim Esperança), “Hermelino Liberato Filho” (Jardim Belval), “Maria de Lourdes Hernandez Matos” (Engenho Novo), “Amaro José de Souza” (Jardim Mutinga), “Hélio Berzaghi” (Jardim Paulista) e “Dra. Elisabete Izilda Duleba” (Chácaras Marco).

A atividade reforça as ações de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, alertando sobre os malefícios à saúde causados pelo hábito de fumar.

Para iniciar o tratamento, o interessado deve informar o seu histórico como fumante, passar por uma avaliação física, fazer um raio-X do tórax, eletrocardiograma e exames bioquímicos, para avaliar qual terapia deve ser utilizada, já que o tratamento é individualizado e o medicamento é utilizado de acordo com o grau de dependência do paciente.