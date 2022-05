Barueri realiza nova seleção para vagas de operador de atendimento

A Casa do Trabalhador de Barueri realizará novas seleções para vagas de operador de atendimento júnior. A primeira seletiva será nesta terça-feira (31), às 9h, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

Depois, haverá processo de seleção nos dias 2, 7, 9 e 14 de junho, também às 9h, no mesmo local. O candidato ou candidata deve escolher um dos dias de seleção e comparecer portando RG, título eleitoral e carteira de reservista (no caso dos homens). A entrada será permitida até as 9h30 no máximo.

É necessário ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo e residir em Barueri ou em cidades próximas.

A empresa contratante, que não teve o nome divulgado oferece, além de salário e comissões, benefícios como plano de saúde, parcerias com faculdades, vale-transporte e vale-refeição. A jornada de trabalho será de meio período, sendo de manhã ou à tarde, de segunda a sexta-feira e sábados alternados.

O Ginásio Poliesportivo José Corrêa está localizado na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, no Centro de Barueri.