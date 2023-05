Barueri sedia 3ª edição do Jogo das Estrelas do ex-jogador Serginho

O Ginásio José Corrêa, em Barueri, será o palco da 3ª edição do Jogo das Estrelas, organizado pelo ex-líbero da Seleção Masculina de Vôlei, Serginho Escadinha.

O evento será no dia 20 de maio, a partir das 18h, com transmissão pela SporTV.

O Jogo das Estrelas reúne estrelas do voleibol, campeões olímpicos, artistas, entre outros, com objetivo de arrecadar alimentos e ajudar os necessitados.

Presenças confirmadas dos jogadores Michele Pavão, Leandro Santos, Claudinha, Daniel Muniz, Murilo Endres, Gustavo Endres, Gabi Martins, Alexandre Elias, Bruninho, Lukinhas, Leia, a boxedora Bia Ferreira, ex-BBB Gustavo Beats, entre outros, além dos ex-jogadores Dante Amaral, Nalbert, Willian Carvalho e Fabi Alvim.

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no site Sympla, mas para garantir a entrada é preciso levar 1 kg de alimento não perecível no dia do jogo.