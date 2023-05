Mulher em trabalho de parto dá à luz dentro de casa com a ajuda de policiais em Barueri

Mulher em trabalho de parto dá à luz dentro de casa com...

Policiais militares do 20º Batalhão da PM ajudaram uma gestante em trabalho de parto, na manhã desta quinta-feira (4), em Barueri. A pequena Anna Clara veio ao mundo por volta das 11h.

Os policiais foram solicitados via COPOM para prestar apoio à uma mulher, na rua Sorocaba, na Vila Morellato. No endereço, eles encontraram a gestante deitada na cama, com a bolsa estourada e sentindo fortes contrações.

Rapidamente, o cabo PM De Jesus e cabo PM Alberto conduziram a parturiente e ajudaram no parto. Ambos fizeram a limpeza das vias aéreas da bebê e a envolveram em uma coberta até a chegada de apoio.

Mãe e filha foram encaminhadas ao hospital em Barueri, onde foram atendidas pela equipe médica e estão bem.