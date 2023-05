42ª Romaria de Santa Catarina parte de Carapicuíba neste sábado (6)

A 42ª Romaria de Santa Catarina até Pirapora do Bom Jesus será realizada neste final de semana.

No sábado (6), haverá a concentração dos romeiros em frente à igreja (Praça da Aldeia de Carapicuíba), onde os romeiros receberão as bênçãos (às 8h30). A saída sentido Pirapora do Bom Jesus está marcada para 10h. O trajeto costuma contar com diversos tipos de transportes como carros, bicicletas, cavalos e charretes.

No domingo (7), haverá missa campal de chegada na Praça da Aldeia às 17h.

A Romaria é realizada pela Comissão Organizadora Caravana da Fé e conta com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria e Cultura e Turismo.