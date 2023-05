Maestro João Carlos Martins se apresenta em Jandira em 27 de maio

O maestro João Carlos Martins se apresenta com a Bachiana Filarmônica do Sesi-SP (Serviço Social da Indpustria) no centro de Jandira no dia 27 de maio.

publicidade

O evento é uma realização do Sesi em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo e Comunicação e Eventos da Prefeitura de Jandira e faz parte do calendário de eventos em celebração aos 60 anos do município.

O espetáculo Bachiana Filarmônica sob regência do maestro João Carlos Martins será às 20h, na Praça de Eventos de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silvam s/n).

publicidade