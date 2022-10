Barueri tem feriado prolongado a partir dessa sexta-feira (28) até o dia 2: veja o que abre e fecha

A partir dessa sexta-feira (28) até a próxima quarta-feira (2), as repartições públicas de Barueri estarão fechadas devido ao feriado prolongado do Dia do Funcionário Público (28), Dia de Todos os Santos (1°) e Finados (2). A pausa está prevista no Decreto nº 9.467, de 18 de novembro de 2021.

Nesse período, as Secretarias Municipais, o Ganha Tempo, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros serviços considerados não-essenciais estarão fechados.

Já os serviços essenciais, como Guarda Municipal, Farmácia e Pronto-Socorro, entre outros, vão funcionar normalmente.

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, que está atendendo no 1º andar do Centro de Especialidades, na região central, continuará disponibilizando a vacina contra a Covid-19 a todos os públicos preconizados, inclusive aos domingos.

Parques abertos

Os parques da cidade vão estar abertos. O Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, funcionará das 6h às 20h; o Parque Ecológico Tietê, em Alphaville, abrirá das 7h às 17h; já o Parque Taddeo Cananéia, no Parque Imperial, estará aberto das 6h às 18h.