Parque Beto Carrero gera polêmica ao oferecer desconto a petistas no dia das eleições

O Beto Carrero World, em Santa Catarina, gerou polêmica após oferecer 25% de desconto no ingresso a quem visitasse o parque vestido de vermelho neste domingo (30), quando ocorre o segundo turno das eleições.

A promoção foi publicada no perfil do Instagram do parque ontem (26) e era válida para o “amigo que não gosta de verde e amarelo”. O visitante receberia o desconto no ingresso se chegasse ao parque antes das 8h e saísse após às 17h – horário da votação.

O desconto seria concedido apenas neste domingo de eleições. “Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente neste domingo (30/10), para quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair depois das 17h”, dizia a publicação.

Após a repercussão negativa, o parque apagou a publicação e pediu desculpas. “Muita gente não entendeu a piada. Não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa”, disse, no comunicado. “O Beto Carrero vem pedir desculpas publicamente pelo mal-entendido”, finalizou.

O Partido dos Trabalhadores apresentou queixa à Procuradoria-Geral Eleitoral de Santa Catarina, na qual afirma que o parque temático teria cometido crime eleitoral e pediu ainda que o caso seja investigado.

De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 150 denúncias contra a “promoção” foram registradas em poucas horas. O Tribunal Regional Eleitoral informou que encaminhará as denúncias contra Beto Carrero ao Ministério Público Eleitoral.