Barueri tem oficina de horta e jardim para pessoas com deficiência

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri, por meio do Programa Centro-Dia, voltado às pessoas com deficiência, oferece a oficina de Horta e Jardim para incentivar o cuidado com a natureza, entre outros benefícios.

O psicopedagogo Silvio Marques explica que a horta tem como objetivo promover a interação social dos usuários por meio de atividades coletivas. “O foco é a socialização, é o momento de estarem juntos e terem essa troca”, explica Silvio, que também é idealizador do projeto.

A aposentada Marleide Maria da Silva, mãe de Geisa Lima dos Santos, que tem síndrome de Down e participa do programa Centro-Dia, conta sobre a evolução da sua filha graças às atividades. “O contato com a horta tem sido maravilhoso pra minha filha. Eu tenho plantas em casa e ela, junto comigo, tem interesse em cuidar e mexer com a terra. Isso é muito gratificante, porque além de ela ter contato com a natureza, também se aproximou mais das pessoas, melhorou o convívio social”, disse.

Na horta tem hortelã, capim-santo, pimenta, beterraba, batata doce, maracujá, couve, cebolinha, hibisco, ora-pró-nóbis, abacaxi, entre outros. O contato com as ervas, frutas e vegetais também faz com que os usuários comecem a optar por uma alimentação mais saudável, nutritiva e econômica.

“A gente conversa muito com eles para levarem isso pra casa. Motivando a família a plantarem uma hortelã, por exemplo, e consumirem um chá da erva, sempre explicando os benefícios que são proporcionados à saúde”, explica a terapeuta Ocupacional Jacqueline Oliveira Couto.

O reaproveitamento também é ensinado aos usuários, já que os produtos orgânicos que seriam descartados são utilizados na produção de adubo natural. Materiais recicláveis são empregados e garrafas pet são transformadas em mini composteiras.