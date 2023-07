Barueri volta às aulas com 12 novos polos da Sala Maker

Nesta segunda-feira (24) será o dia de retorno às aulas na rede pública escolar da região após o recesso de julho. Em Barueri, os alunos voltam às aulas inicialmente no período da tarde (os alunos da manhã somente retornam dia 25 devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina).

Na terça-feira (25) os cerca de 67 mil estudantes matriculados nas 106 Maternais (EM), Escolas de Educação Infantil (Emeis), de Ensino Fundamental (Emefs) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede de ensino barueriense estarão de volta ao ano letivo.

A novidade do segundo semestre em Barueri é a criação de 12 novos polos do projeto Sala Maker, somando agora 32 polos à disposição dos estudantes do 4º ao 9º ano que desejam aprender mais sobre inovação e tecnologia.

A Prefeitura de Barueri destaca que todos os serviços de manutenção foram executados durante as férias.

Fieb

Nas escolas da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) as aulas retornam no dia 26 de julho (quarta-feira) para os alunos do ensino fundamental ao ensino médio regular e integrado. Já para os alunos dos cursos modulares dos Institutos Técnicos de Barueri (ITBs) – incluindo os novos alunos dessa modalidade -, as aulas começam no dia 27 (quinta-feira). A Fieb tem hoje uma média de 12 mil alunos matriculados em suas unidades.

